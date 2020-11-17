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Spor Pınar Karşıyaka, Kovid-19 testlerinin sonuçlarını bekliyor
Spor

Pınar Karşıyaka, Kovid-19 testlerinin sonuçlarını bekliyor

Genel menajer Selim Çınar: - "Federasyonumuzun erteleme talebimizi geri çevirmesi halinde sahaya 7 kişi ile çıkmamız söz konusu"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:57:59 -
Pınar Karşıyaka, Kovid-19 testlerinin sonuçlarını bekliyor

İZMİR (AA) - Kadrosundaki 7 oyuncusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edilen ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, son yapılan testlerin sonucunu beklediklerini söyledi.

Çınar, yaptığı açıklamada, 30 Ekim'deki Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun pozitif çıkmasının ardından, 10 Kasım'daki testlerde pozitif vaka sayısının 7'ye yükseldiğini kaydetti.

Bu süreçte ING Basketbol Süper Ligi'nde 2, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçlarının ertelendiğini hatırlatan Çınar, "Oyuncularımızın rutin testlerinin yanı sıra, yapılan 14. gün testlerinin de sonucunu bekliyoruz. Tamamı semptomlu olan sporcuların 7. gün testleri negatife dönmüş olsa da halen evden çıkmakta zorlananlar var. Maalesef süreci ağır semptomlu geçirmiş olduklarından, yapılan testler şu an için sağlık yönünden bir anlam ifade etmemekte." ifadelerini kullandı.

Çınar, bazı oyuncuların kişisel ihtiyaçlarını gidermekte bile zorlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sporculardan cumartesi günü oynayacağımız HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçıda performans vermelerini beklememiz gerçekçi değil. Sağlık kurulumuzun, kardiyolojik verileri görmeden 'Antrenman yapabilirler.' şeklinde karar veremeyeceğini de düşündüğümüzde, federasyonumuzun erteleme talebimizi geri çevirmesi halinde sahaya 7 kişi ile çıkmamız söz konusu. Her ne kadar bu durum yaptığımız işin amacına aykırı da olsa sağlığın sporun önünde olduğunu kabul etmeliyiz."


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