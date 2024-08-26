Pınar Gültekin'in ailesini arayarak... CHP'de ilginç atama!

Bitlis’te CHP’nin yaptığı ilginç atama tepkilere neden oldu. Pınar Gültekin cinayetiyle ismi duyulan CHP’li Aydın Sadak, bir kez daha gündeme geldi.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın aktardığı bilgiye göre Sadak, Hizan İlçe Başkanı olarak atandı.

Tolgan Erdoğan’ın konuya dair açıklaması şu şekilde:

“Muğla'da korkunç bir cinayete kurban giden Bitlisli Pınar Gültekin’in ailesini CHP Milletvekili Süleyman Girgin ile birlikte arayarak, ‘Davadan vazgeçin’ diyen kişinin Bitlis’te CHP Hizan İlçe Başkanlığı yapan Aydın Sadak olduğu ortaya çıktı.

Sadak, iddianın ortaya çıktığı 26 Aralık 2020 günü Bitlis İl Başkanlığı tarafından, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevden alındı. CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Sadak’ın görevden alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Şimdi Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tarafından yeniden göreve atanan Aydın Sadak acaba neyin karşılığında bu göreve atandı?”

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