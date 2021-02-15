Pınar Gültekin cinayetinde gelişme! Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın ise yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.
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