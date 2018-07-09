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Pınar, EUROGIA 2020’nin başında

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğu’nun başkanlığına seçildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
Pınar, EUROGIA 2020’nin başında

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, Avrupa Birliği’nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğu’nun başkanlığına seçildi. Murat Pınar, “Avrupa Birliği’nde enerji alanında Ar-Ge çalışmalarının lokomotifi konumunda olan EUROGIA2020 Topluluğu, geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Başkanlık dönemimde yurtdışındaki başarılı Ar-Ge uygulamalarını ülkemize getirmek en önemli hedeflerimizden biri olacak” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38
  1. Enerjisa Dağıtım Şirketleri
  2. EUROGIA2020 Topluluğu
  3. murat pınar

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