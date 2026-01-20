  • İSTANBUL
Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar
Aktüel

Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Pınar Altuğ Atacan'ın, İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olan Bebek'teki lüks dairesini 2,5 milyon dolara sattı. Lucca'nın gürültüsünden rahatsız olan Altuğ Lucca Bar'dan şikâyetçi olmuştu.

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan’ın Bebek’te bulunan lüks dairesinin satış sürecine dair yeni detayları, talep edilen fiyatı en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine dayandırılan bilgilere göre, ünlü ismin dairesi için belirlenen satış bedeli magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncu Pınar Altuğ Lucca Bar'ın gürültüsünden dolayı sahibiyle mahkemelik olduğu aktarıldı. Lucca Bar'ın işletmecisi de Altuğ'u eleştirerek 'Kiraya verirken mekanımızın ismini kullanmasını biliyor' eleştirisinde bulunmuştu.

Emlak piyasasının oldukça hareketli olduğu bölgede, Altuğ'un evi için talep edilen ve satışın gerçekleştiği öne sürülen rakamın tam 2,5 milyon dolar olduğu belirtildi. 

