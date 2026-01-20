Pınar Altuğ, Lucca kavgası: Al birini vur ötekine... Aradan sıyrılan 2,5 milyon dolar

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Atacan’ın Bebek’te bulunan lüks dairesinin satış sürecine dair yeni detayları, talep edilen fiyatı en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gazete Magazin'den Umut Ünver'in özel haberine dayandırılan bilgilere göre, ünlü ismin dairesi için belirlenen satış bedeli magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncu Pınar Altuğ Lucca Bar'ın gürültüsünden dolayı sahibiyle mahkemelik olduğu aktarıldı. Lucca Bar'ın işletmecisi de Altuğ'u eleştirerek 'Kiraya verirken mekanımızın ismini kullanmasını biliyor' eleştirisinde bulunmuştu.

Emlak piyasasının oldukça hareketli olduğu bölgede, Altuğ'un evi için talep edilen ve satışın gerçekleştiği öne sürülen rakamın tam 2,5 milyon dolar olduğu belirtildi.



