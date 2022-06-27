Pimapen temizliği nasıl yapılır? Uygunalabilir tüm yöntemleri

Sararmış pimapenler nasıl beyazlatılır? Güneşten yanan pimapenler nasıl temizlenir?

Evinizde yapacağınız şık dekorasyonların her zaman estetik bir görünüme sahip olması için düzenli olarak temizlik yapılması gereklidir. Pimapende sararma durumu özellikle evde sigara içen kişilerin şikayet ettiği bir durumdur. Asitli temizleyiciler kullanmak yerine daha hafif temizleyiciler tercih edilmelidir. Evde bulunan ürünler ile de pimapenin temizliği yapılabilir. Pimapen temizliğinin belirli bir periyot halinde düzenli şekilde yapılması lekelerden kolay bir şekilde kurtulmak için önerilir.

Pimapen Temizliğinde Kullanılacak Malzemeler

Bir çok evde kolay temizlenir olması ve dayanıklılığıyla tercih sebebi olan pimapenin son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Konforlu kullanımıyla tercih sebebi olan pimapenlerin temizliği ahşap ve diğer malzemelere göre daha kolaydır. Ancak zamanla havadaki oksijenin ve diğer dış etkilerin etkisiyle sararmaya ve kirlenmeye başlar. Camlarınız için kullandığınız ürünleri bu yüzeylerde kullanmanız faydasız olacaktır. Peki pimapen temizliği nasıl yapılmalıdır? İşte pratik yöntemleri ve kullanmanız gereken malzemeler…

Pimapen PVC adı verilen bir malzemeden üretilir. Aşırı asitli temizleyiciler bu yüzeyde pürüzlere sebep olabilir. Bu nedenle sararmış olan yüzeyleri temizlemede daha hafif malzemelerden yararlanmalı ve günlük temizliğini aksatmamaya özen göstermelisiniz.

Yağ, sigara dumanı, yemek buharları ve havadaki maddeler zamanla yüzeyde sarı lekeler oluşmasına sebep olur. Bu lekelerin oluşumunu önlemek için düzenli temizliğine dikkat etmek gerekir. Kenarındaki bantları temizlemek için daha güçlü asidik çözeltilerden yararlanmanız gerekebilir. Bantları kolaylıkla toz ve kiri yüzeyinde barındırır. Bantları temizlemek için WD-40 ya da zeytinyağı gibi bir maddeyle lekeleri çıkarabilirsiniz.

Bulaşık Deterjanı

Bulaşık deterjanı yağ lekelerini çıkarmada oldukça etkili bir yöntemdir. Zamanla sarı tabakalara dönüşen yağ lekeleri için ılık su içerisine birkaç çorba kaşığı sıvı bulaşık deterjanı koymalı ve bulaşık yıkama süngeriyle lekeli yüzeyleri ovmalısınız. Bulaşık deterjanı yağ lekelerini çıkarırken yüzeye kesinlikle zarar vermez. Uygulayacağınız diğer yöntemlerin yanında yardımcı madde olarak da kullanabilirsiniz.

Beyaz Sirke

Bir çok lekeyi yüzeylere zarar vermeden çıkaran beyaz sirke ile ideal temizliğe ve hijyene ulaşmanız mümkündür. Silme suyunun içine bir fincan beyaz sirke koymanız hem sarı lekeleri çıkaracak hem de pimapeni parlatacaktır. Beyaz sirke ile kurumuş olan lekeleri de çıkarmanız oldukça kolay olacaktır.

Karbonat ve Limon

Sararmış PVC yüzeyleri temizlemek için en etkili yöntem karbonat ve limon bileşenidir. Asidik çözeltilerden olan limon suyu sigara dumanı gibi etkenlerin oluşturduğu lekeleri kolaylıkla çıkaracaktır. Temizlik yapacağınız sünger üzerine biraz kabartma tozu serpin ve ardından üzerine limon suyu gezdirin. Oluşan çözeltiyi bekletmeden yüzeye uygulayın. Lekeler tamamen çıkana kadar işlemi tekrarlayabilirsiniz.

Çamaşır Suyu

Çamaşır suyu hem hijyen açısından hem de lekeleri çıkarma açısından doğru bir tercih olacaktır. Temizlik suyunun içerisine bir ölçek klorlu çamaşır suyu eklerseniz lekeleri kolaylıkla çıkarabildiğinizi göreceksiniz. Ancak çamaşır suyu uygulayacaksanız hazırlayacağınız çözeltiye kesinlikle amonyak gibi bir madde eklemeyin. Zehirli metan gazı oluşumuna sebep olursunuz.

Kurumuş Lekeleri Çıkarma

Mutfak kazaları sonucu pimapenlerimize yemek artıkları veya yağlar sıçrayabilir. Bazen de üzerine yapıştırılan etiketler güneş ışığının etkisiyle kurur ve bu yapışkan malzemeler yüzeyden çıkarmak tam bir işkenceye dönüşür. Ancak evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemlerle bu izlerden ve lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

Pimapen yüzeyindeki kurumuş lekeler için asitli çözeltilerden yararlanmanız ve yüzeyi ıslatarak işleme başlamanız gerekmektedir. Nemli bir bez ile kurumuş lekelere müdahale etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

İlk olarak lekelerin yumuşaması için boş bir sprey şişesine bir miktar beyaz sirke koyun ve üzerine su ekleyin. Hazırladığınız çözeltiyi pimapenin yüzeyine sıkın. Bir süre beklemesine ve lekelerin yumuşamasına müsaade edin. Kuruyan bant lekeleri için gaz yağıyla da müdahale edebilirsiniz. Lekeler yumuşadıktan sonra bulaşık deterjanlı bir galon su hazırlayın ve toz bırakmayan mikrofiber bez ile güzelce silin. Geriye izler kalıyorsa işlemi tekrarlayabilirsiniz.