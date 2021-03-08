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Dünya Pilot havada neye uğradığını şaşırdı! Kedi saldırısı acil iniş yaptırdı
Dünya

Pilot havada neye uğradığını şaşırdı! Kedi saldırısı acil iniş yaptırdı

Sudan-Katar seferini yapan yolcu uçağının pilotuna kalkıştan kısa bir süre sonra kedi saldırdı. Yaşanan olay sonrası uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 13:44:00 -
Pilot havada neye uğradığını şaşırdı! Kedi saldırısı acil iniş yaptırdı

Sudan'ın Hartum kentinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sudan'ın Hartum kentinden kalkan ve Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağında pilota bir kedinin saldırdığı ifade edildi.

Kedinin nereden geldiği bilinmezken, bir kedinin aniden kokpitteki birinci pilota aniden saldırdığını ifade eden yerel medya, havada 30 dakika kalan uçağın daha sonra Hartum’a kentine dönerek, acil iniş yaptığı aktarıldı. Uçağın kabin ekibi, kedinin uçağa nasıl bindiğini araştırdıklarını kaydederek, kedinin uçağın uçuş öncesi yapılan temizlik sırasında binmiş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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