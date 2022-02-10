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Kadın - Aile Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi
Kadın - Aile

Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi

Kolay ve pratik Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? İşte kolay tarif...

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:53:00 - 2022-02-10 19:14:55
Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi

Piliç Topkapı tarifi 

Piliç topkapı malzemeleri

6 adet derili kemiksiz tavuk budu
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çorba kaşığı karabiber
Tuz

İç pilavı için malzemeler:

1 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
1 çorba kaşığı ince kıyılmış soğan
1 tatlı kaşığı kuş üzümü
1'er çay kaşığı yenibahar, nane ve karabiber
Yeteri kadar tuz

Piliç topkapı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle pilav için pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika dinlendirin. Daha sonra yıkayıp, suyunu iyice süzün. Zeytinyağını tavaya alıp, dolmalık fıstığı rengi dönene kadar kavurun. Soğan ekleyip pembeleşene dek kavurmaya devam edin. Pirinç ekleyip, 10 dakika kavurduktan sonra kuş üzümü, yenibahar, nane ve karabiber ilave edip tuzunu ayarlayın. Bir buçuk su bardağı suyu ekleyin ve önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp dinlenmeye bırakın. Ayrı bir yerde 1 adet açılmış tavuk budunu derisi dışarıda kalacak şekilde bir kasenin içine yerleştirin. Ortasına pilav koyup, kenarda kalan tavuk parçalarını ortada birleştirin. Ters çevirip fırın tepsisine alın. Kalan tavuk butlarını da aynı şekilde hazırlayın. Domates salçasını suda açıp üzerine zeytinyağı ile sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Tuz ve karabiber ekleyip, sosu tavukların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Afiyet olsun..

 

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