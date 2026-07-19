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Yaşam Esenyurt’ta korku dolu anlar! Dumanlar altında kalan otelde can pazarı
Yaşam

Esenyurt’ta korku dolu anlar! Dumanlar altında kalan otelde can pazarı

Yeniakit Publisher
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Esenyurt’ta korku dolu anlar! Dumanlar altında kalan otelde can pazarı

İstanbul Esenyurt’ta 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan ve tüm binayı dumanla kaplayan yangında üst katlarda ve terasta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle tahliye edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı dumanla kapladı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelin eksi ikinci katındaki çamaşırhanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otel dumanla kaplandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelin üst katlarında ve terasta mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta ayakta müdahale edildi.

Ekiplerin bir saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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