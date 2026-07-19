120 yıldan fazla yaşıyorlar: “Dünyanın en sağlıklı halkı” denilen Hunza Türkleri her gün bu meyveyi yiyor

Pakistan'ın kuzeyindeki Hunza Vadisi’nde yaşayan ve tamamı Müslüman olan Hunza Türklerinin 120 yıla kadar uzanan yaşam süreleri, sağlıklı yaşlanmanın anahtarını arayan bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. İşlenmiş gıdalardan uzak, tamamen doğal beslenen ve hareketli bir yaşam süren bölge halkının beslenme düzeninde kayısı başrol oynuyor. Uzmanlar, uzun ömrün sırrının sadece bir meyvede değil, düzenli hareket ve düşük stresli yaşam biçiminde saklı olduğunu belirtiyor.