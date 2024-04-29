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Teknoloji Pili tam doluyken bile 300 km yol giden Tesla'ya menzil çözümü
Teknoloji

Pili tam doluyken bile 300 km yol giden Tesla'ya menzil çözümü

Yeniakit Publisher
2024-04-29 00:30:00 -
Pili tam doluyken bile 300 km yol giden Tesla'ya menzil çözümü

Tesla model Y pil tam doluyken kullanıma bağlı olarak 300-400 km yol yapmanızı sağlıyor. Ancak bir vatandaş bulduğu çözümle araca fazladan şarj sağlıyor.

Elektrikli araçların son yılların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yakıt tasarrufu sağlayan bu araçlar, kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen otomobiller arasında bulunuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, hayatın her alanında yenilikler yaşandı. Bilgisayarlar televizyonlar telefonlar arabalar akla gelebilecek her şey teknolojinin etkisiyle yeni bir şekil aldı.

İnsan hayatını kolaylaştıran teknoloji, her geçen gün kendini daha da yeniliyor. Hatta bazen teknolojiye yetişmek pek mümkün olmuyor.

Son zamanların gözdesi olan elektrikli araçlar, artık neredeyse her kapıda yerini aldı. Şehirler artan şarj istasyonları ise elektrikli araçlara yönelimi daha cazip kılıyor. Neredeyse tüm markalar elektrikli araçlara geçerek yeni bir çağı başlattı.

Elektrikli araç deyince akla ilk gelen tabi ki ABD’li dev araç üretici olan Tesla oluyor. Tesla birbirinden eşsiz modeli ve tasarımıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Tesla model Y hayatımıza elektrikli otomobil olarak dahil oldu. Bu model sürüşüyle ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha önce kimsenin fark edemediği bir özelliği keşfeden vatandaş kendince bulduğu bir çözüm ile model Y’yi daha cazip hale getirdi.

Model Y pil tam doluyken kullanmanıza bağlı olarak 300-400 km yol yapmanızı imkan sağlıyor.

Bu eksiği fark eden mucit bir vatandaş araç önüne rüzgar gülü diye bilinen pervane ile araca elektrik sağlamayı icat etmiş.

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