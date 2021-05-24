Pileli süt turtası nasıl yapılır?
Sütlü tatlı tariflerinden pileli süt turtası bir başka oluyor. Baklavalık yufkasıyla sizi bir başka lezzete kavuşturan pileli süt turtasının tarifi merak ediliyor. Peki, pileli süt turtası nasıl yapılır? Pileli süt turtası tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Pileli süt turtası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Süt turtası için; 22 tane baklavalık yufka, 120 gr. eritilmiş tereyağı, 3 tane yumurta, 1/2 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilin, 1 tutam tuz, 1,5 su bardağı süt
Üzeri için; 1,5 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı file badem (kavrulmuş şekilde)
Pileli süt turtası nasıl yapılır?
Öncelikle tereyağı ile yağlanmış baklavalık yufkaları zigzag olacak şekilde fırın kabına dizmeye başlayın. Ardından üzerine kalan tereyağını da sürün ve 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirmelisiniz.
Bu esnada bir kasede yumurta ve şekeri, şeker eriyene kadar çırpmanız gerekir.
Üzerine pudra şekeri, vanilin, bir tutam tuz ve sütü ekleyip tekrar karıştırmaya başlayın.
Ardından kızaran yufkaları fırından çıkarığ üzerine hazırladığınız sütlü karışımı ekleyin. Fırında 15 dakika daha pişirmelisiniz.
Fırından çıkardığınız süt turtasını oda sıcaklığında ılıtmalısınız. Daha sonra üzerine pudra şekeri ve file badem ilave ettikten sonra servise hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…