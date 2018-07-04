Pilavın kalorisi nasıl düşürülür?

PİLAVIN KALORİSİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Pirinçte bulunan nişasta, vücut tarafından basit şekere çevrilir. Bu şeker ise kaba glikoz olarak karışır. Kanda yer alan glikozun fazlası ise vücut tarafından yağ olarak depolanır. Bunun sonucu olarak kilolu bir beden ve sağlıksız bir vücut oluşur. Ancak severek tüketilen pirinç pilavının kalorisi bazı yöntemlerle düşürülebilir. Yöntemlerden bazıları şunlardır:

BUHARDA PİLAV PİŞİRME:

Yalnızca 2 su bardağı pirinç, 5 bardak su ve bir miktar tuz gereken bu yöntemde, herhangi bir yağ kullanılmaz. Malzemelerin bir tencere içinde 10 dakika kadar kaynatılması ile işlemlere başlanır. Süre dolunca pirincin suyu süzülür ve bir miktar su tencerenin dibinde kalır. Ardından tencerenin ağzı kapatılır. Bu şekilde 10 dakika kadar buhar ile dinlendirme uygulanır. Kalorisi azaltılmış pirinç pilavı hazırdır.

ESMER PİRİNÇ PİLAVINI YAĞSIZ PİŞİRME:

Pirincin kalorisini düşürmek için yağsız pilav yapmak da kolay ve uygulanan bir yöntemdir. Normal pilav yapımından tek farkı, kullanılan pirincin esmer olması ve tencereye hiç yağ konulmamasıdır. Bu yöntemde, elde edilen pirinç pilavı yoğurt ile yenilebilir. Sporcuların tercih ettiği bu pişirme tekniğinde fazla kalori alımı söz konusu değildir.

Hindistan Cevizi Yağının Pilavda Kullanılması: Araştırmacılar, pirincin kalorisini düşürmede hindistan cevizi yağını önerirler. Bunun için bir tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağı pirince eklenir. Hazırlanan pirinç 40 dakika kadar kaynar suda pişirilir. Pişirilen pirinç soğumaya bırakılır. Soğuyan pirinç buzdolabına konulur ve 12 saat bekletilir. Bu şekilde pilavın kalorisinin %60'ı azalır. Kalorinin düşmesinin sebebi, pirinç içindeki nişastanın 'dirençli nişasta'ya dönüşmesidir.

DİRENÇLİ NİŞASTANIN ÖZELLİLERİ:

Piştikten sonra soğutulan pirinç pilavının içindeki nişasta, dirençli nişasta formuna gelir. Bu nişasta, bağırsaklardaki sindirim ve emilim sırasında direnç gösterir. Böylece dirençli nişastanın sisteme karışması zorlaşır. Bu nedenle de vücutta fazla glikoz oluşumu azalır. Pirincin içindeki dirençli nişastanın sindirilememesi, fazla kalori tehlikesini de ortadan kaldırır.

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