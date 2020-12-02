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Kadın - Aile Pilaki nasıl yapılır? | Pilaki tarifi
Kadın - Aile

Pilaki nasıl yapılır? | Pilaki tarifi

Kolay pilaki tarifi | Barbunya pilaki hazırlamak isteyenler tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, pilaki nasıl yapılır? | Pilaki için gerekli malzemeler | Pilakinin yanına ne gider?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:44:00 -
Pilaki nasıl yapılır? | Pilaki tarifi

Yemeklerinin yanında servis etmek için farklı tarifler arıyorsanız mutlaka barbunya pilakiyi denemelisiniz. Peki, pilaki nasıl yapılır?

Pilaki tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo barbunya
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tozşeker
  • Tuz

Pilaki nasıl yapılır?

Hem leziz hem de kolay bu tarif için hazır mısınız?

Öncelikle soğan ve sarımsakları doğrayın.

Bir tencereye az miktarda zeytinyağı ekleyin.

Soğan ve sarımsağı soteleyin.

Ardından salçayı tencereye alın.

Salçanın kokusu çıkınca küp küp doğradığınız patates ve havucu ekleyin.

2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Önceden haşladığınız barbunyayı da ilave edin.

Son olarak tuz, şeker ve limon suyunu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve pilakiyi pişmeye bırakın.

Pilakiyi soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Servis aşamasında yemeğin üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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