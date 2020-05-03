PİKTES öğretmenleri kadro sorunu yaşıyor

Suriyeli öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi (PİKTES) kapsamında öğretmenlik yapan yaklaşık 4000 öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek atama müjdesini bekliyor. Hükümetten gelecek atama kararı için haber bekleyen binlerce Öğretmen, mağduriyetlerinin giderilmesi için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Kadro bekliyorlar

Türkiye’de gündemden düşmeyen PİKTES Öğretmenleri, uzun bir zamandır maaşlarını alamıyordu. Sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışan PİKTES Öğretmenleri hükümet kanadından önemli isimlerle de görüşmeler yaparak dertlerini anlattı. Uzun süre maaş alamayan öğretmenlerin bu sorunu çözülürken, öğretmenler şimdi de gelecek olan kadro müjdesini bekliyor.

KPSS, mülakat ve güvenlik soruşturmasını geçtiler

KPSS, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamalarından geçmiş 5 farklı branşta 4000 öğretmen Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonu kapsamında uzun yıllar çalışarak hizmet verdi. Önlerinde herhangi bir engel olmayan öğretmenler atama için hükümet yetkililerinden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile görüştü. Ünal, PİKTES Öğretmenlerinin sorunlarıyla yakından ilgileneceğini belirtti.

Mahir Ünal İle görüştüler

PİKTES öğretmenleri ile telekonferans yöntemi ile görüşen Mahir Ünal, öğretmenlerinin genel durumu ile ilgili, “Bu konuyla ben inceleyeceğim ve değerlendireceğim . Bu konu ile ilgili bildiğim kadarıyla proje kapsamında Suriyeli çocuklara eğitim veren proje kapsamında bedeli de AB proje planları çerçevesinde ödenen öğretmenlerdir. Bu konuyla da ben yakından ilgileneceğim.” dedi.