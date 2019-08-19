Piknikte korkunç olay! Başına kaya parçası düştü hayatını kaybetti Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknikte başına kaya parçası düşen 26 yaşındaki Halil Özcan, hayatını kaybetti.

Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelalelerine ailesiyle birlikte pikniğe giden Halil Özcan, bölgede gezdiği sıada başına kaya parçası düştü. Olay yerinde ağır yaralanan Özcan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Özcan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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