  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki aktif yanardağlar kaç kişiyi etkileyecek? Uzman isimler açıkladı

AK Partili vekilden gündeme oturacak emekli maaşı çıkışı: Bunu söylersem vicdandan yoksun bir insanım demektir

Yeni yerli kola Türkiye'ye duyuruldu! Coca Cola'ya rakip olacak, ismi sosyal medyayı salladı

Fransa çılgına döndü: Türkiye orada petrol arayacak

Hava savunma sistemlerinin durduramadığı özel füze KIZILELMA'da kullanılacak

Türk Hava SOJ Elektronik Harp Uçaklarını düşürmek için Rafael ile anlaştılar! Uçakları vuracaklar

Terör devleti İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İş dünyasının Bayraktar TB2 şaşkınlığı! Bunca olup bitene inanamadılar

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör halayına destek

Cihat Yaycı 'yetkililer o belgeyi paylaşmalı' diyerek çağrı yaptı: Petrol ve doğalgaz orada, artık oraya gitmeliyiz
Yaşam Piknikçilerin sofrasını ayılar bastı
Yaşam

Piknikçilerin sofrasını ayılar bastı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 08:59:00 -

Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşlar ayı sürprizi ile karşı karşıya kaldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşların sofralarını ayılar bastı.

Geçtiğimizde günlerde Nemrut Krater Gölü kenarına piknik yapmaya giden aileler, sofralarını hazırladıktan sonra bir sürprizle karşılaştı. Yemek kokusuna giden anne ayı ve iki yavrusu, piknikçilere sürpriz yaparak kurulan sofradan kendileri faydalandı. Sürekli olarak insanlar tarafından elle beslenen ayılar, bu durumu alışkanlık haline getirerek bölgeye giden vatandaşlar için büyük tehlike arz ediyor.

2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kenarında yaşayan bozayılar yoldaki araçların önünde bile durarak yiyecek bekliyor. Bitlis Eren Üniversitesinden Öğretim Üyesi Cihan Önen, konuyla ilgili birçok kez uyarılarda bulunduğunu hatta bununla ilgili çevreye tabelaların asıldığını da dile getirdi. Önen, “Az önce Nemrut Kalderası'nın büyük göl civarında anne ve iki yavru ayı piknikçilerin olduğu bölgeye geldi ve onları kovaladıktan sonra sofralarına oturdu. İnsanlar olabildiğince kaçtılar ve hatta birkaç kişiye de saldırı girişimi oldu. Bizler bu konu ilgili birçok defa insanları bilgilendirdik. Yetkililer de zaten gerekli tabelaları asmışlar. Burası piknik yapılabilecek yerler ve ayılara yaklaşılmaması gerektiğini defalarca dile getirdik. Geçmiş yıllarda da saldırı oldu ayılar tarafından ve buna bağlı olarak yaralanmalarda oldu. Ayılar et ve mangal kokusuna geliyor. Böylece insanlar ve ayılar karşılaştığı zaman istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor” dedi.

O baraj gölünü kuraklık vurdu!
O baraj gölünü kuraklık vurdu!

Yaşam

O baraj gölünü kuraklık vurdu!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarihin en büyük yangını yaşanmıştı! Küle dönen ormanın son hali
Tarihin en büyük yangını yaşanmıştı! Küle dönen ormanın son hali

Yaşam

Tarihin en büyük yangını yaşanmıştı! Küle dönen ormanın son hali

İşte Kocaçay Deltası'nın kanatlı misafirleri
İşte Kocaçay Deltası'nın kanatlı misafirleri

Yaşam

İşte Kocaçay Deltası'nın kanatlı misafirleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23