  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehit Hasan Saklanan'ın cenazesi 13 gündür hala teslim edilmedi!

Katil sürüsü MOSSAD'ın eski Başkanı Yossi Cohen Biden'ı topa tuttu

Türkiye'ye İlk çeyrekte 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım! Türkiye'yi ayrıştıran yatırım araçlarından akış

Emniyet'te AK Parti'ye kumpas iddiasında yeni bilgiler

Ekskavatör kepçe ile 1. derece arkeolojik sit alanına kazma-kürek daldılar: Allah (cc) akıl-fikir versin... Bir manga defineci suç üstü yakalandı

İsrailli teröristler yardım TIR’ını yağmaladı

Lübnan'dan Hizbullah ile İsrail savaşı açıklaması: Felaket olur

Almanya'da mahkeme resmen açıkladı: İstihbarat araçlarıyla takip edilecekler!

Şahinbey Belediyesi “Çanakkale ruhu”nu canlı tutuyor: 218 bin 329 öğrenci ecdatla buluşacak... Gazi torunları Çanakkale’de

Aziz Yıldırım adaylığını açıklayacak
Ekonomi Piknikçiler akın akın BİM'e koşuyor! BİM 14-17 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı
Ekonomi

Piknikçiler akın akın BİM'e koşuyor! BİM 14-17 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 20:39:00 - 2024-05-13 20:50:56
Piknikçiler akın akın BİM'e koşuyor! BİM 14-17 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı

BİM 14-17 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Çadırdan kamp kamp sandalyesine, portatif ocaktan buzdolabına birçok üründe kampanya!

BİM 14- 17 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Salı günü başlayacak kampanya dönemi ile birlikte şarküteri, bakliyat, yemeklik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanında buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi de satışa sunulacak.

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buzdolabı 9.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Şeritli Kamp Lambası 359 TL

Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL

Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL

Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Kamp Işığı 139 TL

Kafa Lambası 199 TL

El Feneri 189 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL

Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL

Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Çok Amaçlı El Aleti 429 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çamaşır Askısı 12'li 149 TL

Çadır Kazığı 99 TL

Karabine Set 5'li 99 TL

Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL

Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL

Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL

Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Smmm

Halk otele lokantaya gidemiyor.ondandır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23