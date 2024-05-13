Piknikçiler akın akın BİM'e koşuyor! BİM 14-17 Mayıs 2024 kataloğu yayınlandı
BİM 14-17 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Çadırdan kamp kamp sandalyesine, portatif ocaktan buzdolabına birçok üründe kampanya!
BİM 14- 17 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Salı günü başlayacak kampanya dönemi ile birlikte şarküteri, bakliyat, yemeklik, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanında buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinesi de satışa sunulacak.
Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Buzdolabı 9.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL
Aile Tipi Çadır 4.999 TL
Verandalı Çadır 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL
Otomatik Çadır 1.399 TL
Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL
Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL
Kamp Sandalyesi 699 TL
Uyku Tulumu 599 TL
Fileli Kamp Organizeri 139 TL
Şişme Kamp Yastığı 199 TL
Şişme Yastık 69 TL
Paslanmaz Çelik Kamp Yemek Seti 3'lü 999 TL
Sensörlü Kafa Lambası 179 TL
Şeritli Kamp Lambası 359 TL
Sensörlü 3 Çzgili Işıklı Kafa Lambası 245 TL
Fanlı Kamp Çadır Lambası 499 TL
Solar Panelli Güç Kaynağı 1.599 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL
Kamp Işığı 139 TL
Kafa Lambası 199 TL
El Feneri 189 TL
Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker 399 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Bardak / Şişe Tutucu Aparat 79 TL
Proware Büyük Kamp Baltası 699 TL
Kamp Baltası 579 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL
Çok Amaçlı El Aleti 429 TL
Kamp Bıçağı 429 TL
Av Bıçağı 799 TL
Katlanır Budama Testere 149 TL
Cibinlikli Hamak 599 TL
Hamak 349 TL
Çamaşır Askısı 12'li 149 TL
Çadır Kazığı 99 TL
Karabine Set 5'li 99 TL
Bluetti Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL
Stanley Adventure Termos 1 Litre 1.299 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 999 TL
Orcamp Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL
Orcamp 6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL
Orcamp Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL
Orcamp Kartuş Tüp 227 gr 79 TL
Masa & 2 Adet Kamp Sandalyesi 699 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 399 TL