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Yaşam Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarına giriş yasak mı?
Yaşam

Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarına giriş yasak mı?

Mangal yakmak yasak mı? 17 günlük tam kapanmanın ardından 19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler ise piknik yapmanın yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, piknik alanları açık mı? Mangal yapma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:12:00 -
Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarına giriş yasak mı?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erdi. Tam kapanmanın ardından ise 19 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Tatil gününün deniz kenarında ya da mesire alanlarında değerlendirmek isteyenler ‘Piknik yapmak yasak mı?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, piknik yapmak yasak mı?

Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarına giriş yasak mı?

Geçtiğimiz yıl mesire alanları uzun süre kapalı kalmıştı. Yine geçen yıl mangal yakmak bir süre için yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan son genelgede konu hakkında bir ifade yer almadı. Vatandaşlar sahillerde, ormanlarda sosyal mesafe kurallarına uyarak piknik yapıyor. Mesire alanlarına girişlerin yasak olup olmadığını ise gitmeyi planladığınız piknik alanlarının bağlı bulunduğu belediyeleri arayarak öğrenebilirsiniz.

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