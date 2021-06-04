Piknik yapmak serbest mi? Piknik alanları açık mı?

1 Haziran Kademeli Normalleşme süreci sonrası "Piknik alanları açıldı mı? Piknik alanları açık mı 2021?" Soruları gündeme geldi. Bu hafta sonu Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile piknik yapmak isteyen vatandaşlar piknik yapmanın yasak olup olmadığını merak ediyor.

Piknik yapmak serbest mi?

Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle izin veriliyor. Park, bahçe, sahil ve piknik alanlarında mangal yapmak yasaklanmıştı. Bu konuyla ilgili yeni bir karar gelmedi ancak ilerleyen günlerde bu yasağın da kaldırılması bekleniyor.