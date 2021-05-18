Piknik ve mesire alanları açıldı mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte birçok sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi de piknik ve mesire alanlarının açılıp açılmadığı oldu. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede normalleşme sürecinde açık olacak yerlerin bilgisi paylaşıldı. Peki, genelgede piknik ve mesire alanları belirtildi mi? Piknik ve mesire alanları açıldı mı 2021?
Tam kapanmanın sona ermesiyle İçişleri Bakanlığı “Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” yayımladı. Söz konusu genelgede 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında bazı iş yerlerinin faaliyetlerine ara verileceği belirtilirken bazı işletme yerlerinin ise açılmasına karar verildi.
Piknik yapmak isteyen aileler, kademeli normalleşme sürecinde piknik ve mesire alanlarının açılıp açılmadığını sorguluyor.
Piknik ve mesire alanları açıldı mı?
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede piknik yerlerinin açık olup olmadığına ilişkin net bir bilgiye yer verilmedi.
Söz konusu genelgede mesire alanlarının açık olmadığı belirtildi. Hafta sonu pikniğe gitmek isteyenler için ise hafta sonu olacak sokağa çıkma yasağından dolayı piknik yapmanın yasak olduğuna karar verildi.