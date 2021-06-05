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Yaşam Piknik alanları açık mı ve mangal yapmak serbest mi?
Yaşam

Piknik alanları açık mı ve mangal yapmak serbest mi?

Türkiye’de koronavirüs vaka sayılarında istediği düşüşü yakalayınca, kademeli normalleşmeye 1 Haziran’da geçti. Normalleşme adımları olarak spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere izin verilmeye başlanırken, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde piknik yerlerinin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, piknik alanları açık mı ve mangal yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:34:00 -
Piknik alanları açık mı ve mangal yapmak serbest mi?

Yaz mevsiminin gelmesiyle ve havaların güzelleşmesi birlikte temiz hava almak isteyen insanlar piknik ve park alanlarına akın etmekte. Bilindiği ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşmeye geçilmişti. Piknik alanları ve sahiller de mangal yapmak isteyen vatandaşlar, kısıtlamaların devam edip etmediğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Piknik alanları açık mı ve mangal yapmak serbest mi?

Haziran ayı ile birlikte sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle yasak saatleri dışında izin veriliyor. Mangal yakmak ise hala yasak kapsamında bulunuyor. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız  İstanbul için sadece mangal Belgrad Ormanı’nın İspark’a girilen alanda mangal yakılmasına izin veriliyor

 

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