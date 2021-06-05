Yaz mevsiminin gelmesiyle ve havaların güzelleşmesi birlikte temiz hava almak isteyen insanlar piknik ve park alanlarına akın etmekte. Bilindiği ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşmeye geçilmişti. Piknik alanları ve sahiller de mangal yapmak isteyen vatandaşlar, kısıtlamaların devam edip etmediğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Piknik alanları açık mı ve mangal yapmak serbest mi?

Haziran ayı ile birlikte sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere 1 Haziran itibariyle yasak saatleri dışında izin veriliyor. Mangal yakmak ise hala yasak kapsamında bulunuyor. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız İstanbul için sadece mangal Belgrad Ormanı’nın İspark’a girilen alanda mangal yakılmasına izin veriliyor