0553 313 94 23

Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorku devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 15:09
Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorku devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Almus ilçesinde, pikniğe gidenleri taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İlçenin Oğulbey köyünde, pikniğe gidenleri taşıyan, Halil Mutlu yönetimindeki 60 AAP 199 plakalı traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak devrildi.

Ters dönen römorkta bulunan Şerife Karabulut hayatını kaybederken, Hasan Karakurt, Mehmet Yavaş, Mahmut Yürekli, Fadik Yürekli, Fatma Özgül, Mediha Aksoy ve Zeynep Hanoğlu yaralandı.

Sürücü gözaltına alındı

Römorkun altında kalan yaralıları bulundukları yerden Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mutlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:09
  1. Tokat'ın Almus ilçesi
  2. Halil Mutlu
  3. Şerife Karabulut
  4. Hasan Karakurt
  5. Mehmet Yavaş
  6. Mahmut Yürekli
  7. Fadik Yürekli
  8. Fatma Özgül
  9. Mediha Aksoy
  10. Zeynep Hanoğlu
  11. Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  12. 112 Acil Servis
  13. Almus Devlet Hastanesi
  14. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig maçlarını şifresiz izlemek mümkün mü? Süper Lig maçları nasıl izlenir?
    1. Süper Lig maçlarını şifresiz izlemek..
    2. Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu..
    3. İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu..
    4. MEB'den intihar eden öğrenciye ilişkin..
    5. Whatsapp konum atma nedir?..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye..
    7. Karamollaoğlu ile Davutoğlu..
    8. Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün..
    9. 2002 sigorta girişli ne zaman emekli..
    10. Gaziantep'te can pazarı! 5'i çocuk, 10..
    11. Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce..
    12. 'Fırıldak' Ahmet Hakan, Gezi..
    13. "Hafter'e bağlı Ruslar öldürüldü!"
    14. Bakan Hasan Taçoy'dan Rum yönetimine..
    15. 2005 sigorta girişli erkek ne zaman..
    16. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    17. Depremden sonra ev ilanları değişti!..
    18. "Tereddüt etmeyiz" diyen ABD..
    19. Kekemelik nedir? Çocuklarda kekemelik..
    20. Romatizma nasıl anlaşılır? Romatizma..
    21. Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne..
    22. Şenol Güneş: Cumhurbaşkanı için 10..
    23. Yasin Börü'nün şehadetinin ardından 5..
    24. Bursaspor deplasmanda kayıp! 2-1
    25. Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı..
    26. İshal nedir? Bebeklerde ishal neden..
    27. ABD beslemesi teröristlerden..
    28. Kabak yemeği nasıl yapılır? Kabak..
    29. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    30. Emeklilikten sonra tekrar çalışma..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!
    Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!