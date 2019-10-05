Pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorku devrildi! Ölü ve yaralılar var Tokat'ta pikniğe gidenleri taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

Tokat'ın Almus ilçesinde, pikniğe gidenleri taşıyan traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. İlçenin Oğulbey köyünde, pikniğe gidenleri taşıyan, Halil Mutlu yönetimindeki 60 AAP 199 plakalı traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle araçtan ayrılarak devrildi. Ters dönen römorkta bulunan Şerife Karabulut hayatını kaybederken, Hasan Karakurt, Mehmet Yavaş, Mahmut Yürekli, Fadik Yürekli, Fatma Özgül, Mediha Aksoy ve Zeynep Hanoğlu yaralandı. Sürücü gözaltına alındı Römorkun altında kalan yaralıları bulundukları yerden Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Mutlu ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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