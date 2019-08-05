Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri manzara ile şok oldu Tokat’ın Reşadiye ilçesi Kurt Gölü piknik alanında çam ağaçlarının gövdelerinin çıra almak için tahrip edilmesi tepki çekti.

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Kurt Gölü piknik alanında çam ağaçlarının gövdelerinin çıra almak için tahrip edilmesi tepki çekti.

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyü Kurt Gölü piknik alanında hafta sonu piknik yapmaya gidenler beklemedikleri manzara ile şok yaşadı. Çam ağaçlarının gövdelerinde oluşan tahribatı fotoğraflayan vatandaşlar sosyal medyada paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Yöre halkından Kemal Ünal sosyal medya hesabında, "Şu güzelim ağaçlara balta vuranlar insan mı acaba” şeklinde paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Erbaa ilçesine bağlı Hacıali köyü ile Topçam Yaylası’nda ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilmişti. Yaşananların ardından bölgedeki ağaçların kurumaması için çalışma yapılmıştı.

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