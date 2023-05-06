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Yerel Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu
Yerel

Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:59:00 -
Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Şırnak'ta pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu. Kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri'nde kayboldu. Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden ve daha sonra nehre giren Diyar Güzel, akıntıya kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor.

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