Pikan cevizi nedir? Nasıl tüketilir?

Bilinen türlere kıyasla daha düzgün ve ince bir kabuğa sahip olan pikan cevizinin kabuğu elle kolayca kırılabilir. Meyvesi ise çok daha dolgun ve dış yüzeyi pürüzsüz bir şekle sahiptir. Pikan cevizinin tadı da cevizden biraz daha farklıdır. Ağızda buruk bir tat bırakmaz ve oldukça hoş bir tada sahiptir.

%80 civarında doymamış yağ içeren pikan cevizi uzmanlar tarafından da tavsiye edilimektedir. Kolesterole neden olmayan bu yağlar özellikle kalp ve damar sağlığı için önerilir. Yağın yanı sıra protein ve karbonhidrat bakımından zengin bir ceviz türü olan pikan, diğer ceviz türleriyle benzer şekilde tüketilir.

PİKAN CEVİZİ NASIL TÜKETİLİR?

İnce kabuğu ve dolgun meyvesi ile uzun sürelerde bozulmadan ve içi boşalmadan saklanabilen pikan cevizini, kuruyemiş olarak tek başına tüketebileceğiniz gibi cevizin yer aldığı tüm tariflerde kullanabilirsiniz. Pikan cevizinin kullanımı için örnekler ise:

KABAKLI CEVİZ MAKARNA:

Sebzeli makarna alternatiflerini kuruyemişlerle zenginleştirmeyi deneyin. Taze kabak ve ceviz ile hazırlayacağınız sos, besleyici olduğu kadar lezzetli de olacaktır.

PİKAN CEVİZLİ DONDURMA:

Cevizli dondurmaya en çok yakışan kuruyemişlerden biridir. Cevizin buruk tadı olmadan daha yumuşak bir lezzet arıyorsanız pikanı kullanabilirsiniz.

PİKAN CEVİZLİ MEYVE SALATASI:

İçerdiği protein ve yağ ile sağlıklı ve doyurucu bir salata hazırlamak için ihtiyacınız olanlar birkaç çeşit meyve ve pikan cevizidir. En çok yakıştığı meyveler ise elma ve armuttur.

MUZLU-PİKANLI SMOOTHİE:

Serinletici ve lezzetli bir içecek için muz, süt ve bir avuç pikan cevizini birkaç buz küpüyle blendırdan geçirin. Şeker yerine bal ile tatlandırmayı deneyin. Muz ve cevizin beyin sağlığı için faydaları saymakla bitmez.

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