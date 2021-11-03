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Kadın - Aile Piimasupp tarifi, nasıl yapılır? Kolay piimasupp tarifi
Kadın - Aile

Piimasupp tarifi, nasıl yapılır? Kolay piimasupp tarifi

Makarnalı bir çeşit çorba olan bu lezzetli tarifi mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:00:00 - 2021-11-03 21:29:52
Piimasupp tarifi, nasıl yapılır? Kolay piimasupp tarifi

Makarnalı bir çeşit çorba olan bu lezetli tarifi mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 3 su bardağı (700 mililitre) su
  • 1 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 1/2 su bardağı (150 gram) küçük ila orta boy kuru makarna
  • 4 su bardağı (1 litre) tam yağlı süt
  • 1 yemek kaşığı (12 gram) tatmak için toz şeker
  • 1 yemek kaşığı (15 gram) tuzsuz tereyağı

Servis için;

  • Tereyağı
  • Tarçın şeker

Yapılışı

Büyük bir tencerede suyu kaynatın. Tuz ve makarnayı ilave edin, ardından ısıyı orta dereceye düşürün ve ara sıra karıştırarak makarna neredeyse al dente olana kadar pişirin, yumuşamaya başlayıncaya kadar, ancak henüz yumuşak değil, yaklaşık 5 dakika. Süt ve şekeri karıştırın, ardından makarna yumuşayana ve süt koyulaşmaya başlayana kadar pişirmeye devam edin, yapışmayı önlemek için altını ve kenarlarını sık sık karıştırın. İsteğe göre ilave şeker ve tuz ile tatlandırın. Servis kaselerine paylaştırın ve dilerseniz üzerine küçük bir parça tereyağı ve bir tutam tarçın şekeri serpebilirsiniz.

 

 

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