0553 313 94 23

Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

Bursa’da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:09
Pidecideki yangın vatandaşları sokağa döktü

Bursa’da bacası temizlenmeyen pidecide çıkan yangın mahallelinin yüreğini ağzına getirdi.


Yangın, Altıparmak Mahallesi 1. Tahir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.’ye ait pideci dükkanının bacası bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sepetli araçla çatıya çıktı. Çatıdan bacaya su sıkan ekipler, zamanında müdahale ile olası bir facianın önüne geçti. Yangının, bacanın iyi temizlenmemesinden dolayı çıktığı öğrenildi.


Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek
    1. Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki..
    2. Polislikten emekli olununca organik..
    3. Kuzey Irak'a hava harekatı!
    4. Müzakereleri sonlandırdı, füze fırlattı
    5. Yurt içi piyasalar sanayi üretimi..
    6. Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın..
    7. Pidecideki yangın vatandaşları sokağa..
    8. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    9. Sulama havuzuna düşen köpek böyle..
    10. Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet..
    11. Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu
    12. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    13. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    14. Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
    15. Leylekler İstanbul semalarında
    16. Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır
    17. Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
    18. Adana’da biberin salça yolculuğu..
    19. GÜNDEM / 16 Ağustos 2019
    20. Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor