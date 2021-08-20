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Yerel Pidecide silahlı kavga
Yerel

Pidecide silahlı kavga

Denizli’de pidecide başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:27:00 -
Pidecide silahlı kavga

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pide salonuna giren 3 kişi ile işyeri sahibi ve çalışanları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Pide ustasının kendilerine sopa ile vurmasıyla 3 kişi kaçmaya başladı. İş yeri sahibi Selami Karaköse ve Mehmet Kara’nın kovaladığı şahıslar, park halindeki araçlarından ellerine aldıkları tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar Mehmet Kara ve Hülya Karaköse’ye isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet Mehmet Kara ve bacağından yaralanan Hülya Karaköse sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kendilerine saldıranları tanımadıklarını belirten Selami Karaköse ise şans eseri olayı yara almadan atlattı. 2 kişiyi yaralayan şahısların ise araçlarına bindikleri, ancak çalışmaması üzerine tüfeği araçta bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede şüpheli şahıslar üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatırken hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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