Pide satışları yüzde 30 azaldı

Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bu yıl ramazan pidesine zam yapılmadığını hatırlatarak 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3.5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satıldığını kaydetti. Çetin, koronavirüs salgınının bu yıl pide satışlarını etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Bazı günler market ve bakkallar kapalı ve buradan satışlar azaldı. Bunun yanında insanlar evlerinde börek, poğaça, ekmek gibi ürünleri kendileri yapmaya başladı. Doğal olarak satışlar düşüyor. Bir de İstanbul'un bir kısmı bu ramazan ayında kentte değil. Sokağa çıkma yasakları başlamadan birçoğu memleketine gitti. Ayrıca tezgahtan satışlarda da azalma mevcut. Bunun yanında ruhsatsız tandır, lavaş üreten işletmeler, ruhsatları ve üretim izinleri olmamasına rağmen, kaçak pide üretimi yapıyor. Bu nedenler pide satışlarını düşürdü. İstanbul'da bu ramazanda pide satışları önceki ramazanlara göre yüzde 30 azaldı."