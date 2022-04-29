Pide ekmek yapımı | Bayat pideleri israf etmeyin: Bayat pide, ekmek değerlendirme yemeği

Pide Ekmek Yapımı

Tırnak Ekmek ya da Ramazan Pidesi olarak da adlandırılan pide ekmeğini evde yapmak aslında çok basit.

Malzemeler:

8 su bardağı kadar un

600 ml ılık su

1 çay bardağı yoğurt

1.5 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Yarım paket yaş maya

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerine sürmek için;

2 yumurta

2 yemek kaşığı süt

Kavrulmuş susam/çörek otu karışımı

Pide Ekmek nası yapılır?

Pide ekmek yapımı için öncelikle, derin bir kapta elediğimiz una, tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ayrı bir kapta; maya, şeker ve ılık suyu katıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bu iki kabın içindekileri bir araya getirip; yoğurdu da ilave ediyoruz ve iyice yoğuruyoruz. (Yumuşacık bir hamur kıvamı elde etmemiz lazım.) Bu aşamadaki yoğurma işlemi, mayayı aktif hale getirme açısından oldukça önemli. En son olarak, zeytinyağını katıp pide ekmeği hamurumuzu toparlama aşamasına geçiyoruz. Hamurumuzun üzerini bir bezle örtüp; 1 saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Tezgâhın üzerine un serpip; mayalanan pide ekmeği hamurumuzu 3 parçaya bölüyoruz. (Sonuç olarak 3 adet pide elde ediyoruz.)

Tepsimize yağlı kağıt seriyoruz. Ve üzerine biraz un serpiyoruz. 3 parçaya ayırdığımız hamurun 1 parçasını alıyoruz ve elimizle hamuruzu tepsiye yayarak büyütüyoruz. Üzerini örtüyoruz ve ve yaklaşık 20 dakika tepsi mayasına bırakıyoruz. Tepside mayalanan pidemizin üzerine süt ve yumurta karışımından bol bol sürüyoruz. Elimizle şekil verip (dilerseniz bıçağın ucu ile – ama fazla bastırmamaya dikkat ediniz – baklava dilimleri şekli de verebilirsiniz); üzerine kavrulmuş susam/çörek otu karışımını serpiyoruz. Siz sade de yapabilirsiniz vaya sadece susam ya da sadece çörek otu da serpebilirsiniz. Fırınımızın içine, ısıya dayanıklı 1 kase su koyuyoruz. Bu işlem, pide ekmeğimizin yumuşacık olmasını sağlıyor.

Tepsimizi, önceden alt-üst ayarda 250 derecede ısıttığımız fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen pide ekmeğinin üzerini, nemli bir bezle 15 dakika kadar örterseniz, dışı da yumuşak olacaktır.

Bayat Pideleri İsraf Etmeyin: Bayat Pide, Ekmek Değerlendirme Yemeği

Bayat pidelerden yemek malzemeleri

Bayat pide veya ekmek

2 yemek kaşığı tereyağı

1 domates

Pul biber

200 gr kıyma

1 kırmızı biber

2 yeşil biber

Toz kırmızı biber

Sarımsaklı yoğurt

Bayat Pide, Ekmek Değerlendirme Yemeği nasıl yapılır?

Bayatlayan ekmekleri yada pideleri küp küp doğrayalım. Tavamızın içine 1 yemek kaşığı tereyağ alalım ve eritelim. Doğradığımız pideleri içinde bir müddet kavuralım.

Domatesi küp küp doğrayalım ve tavamızın içine alalım. Pidelerle birlikte kavuralım. İçine pul biber ve tuzu ilave edelim. Biraz daha tavada çevirip altını kapatalım. Başka bir tavada yarım yemek kaşığı tereyağını eritelim. İçine 200 gr kıymamızı alalım ve kavurmaya başlayalım. Kavrulan kıymaların üzerine doğradığımız kırmızı ve yeşil biberi ekleyelim, kavurmaya devam edelim. Biberlerimiz hafif öldüğünde üzerine tuz ve toz kırmızı biber ekleyelim. Malzemelerle bütünleşmesi için tavada çevirelim. Başta hazırladığımız pideleri servis tabağına alalım. Üzerine hazırladığımız kıymalı harcın üçte birini ekleyelim. Ardından da üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyelim. Sonrasında da kalan harcı yoğurdun üzerine ekleyelim. İsteğe bağlı üzerine terayağ gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun.