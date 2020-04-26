  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

“Pide almak için evden çıktık” diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

2020-04-26 09:22:03 -
“Pide almak için evden çıktık” diyerek polise yalan söylediler, ceza yemekten kaçamadılar

Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan gençler “Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Dışarıya gezmek için çıktıkları anlaşılan 2 gence Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira ceza yazıldı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından uygulamalara bugün gece saatlerinde de devam edildi. Ataşehir’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda araçlarıyla dolaşan gençler, "Pide almak için evden çıktık” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Pide almak yerine gezmek için dışarıya çıkan ve başka bir ilçede yaşadığı anlaşılan gençlere Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı