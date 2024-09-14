PHINIA, Automechanika Frankfurt’ta gövde gösterisi yaptı!

Bağımsız yakıt sistemleri, satış sonrası çözümler ve bileşenler sağlayıcısı olarak sektörde 100 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkan PHINIA Inc., alanında lider satış sonrası markalarıyla Automechanika Frankfurt’ta gövde gösterisi yaptı. Şirketin lider satış sonrası markaları Delphi®, Delco Remy® ve Hartrıdge™, Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen fuarda son yeniliklerini katılımcıların beğenisine sundu.

Hedefimiz yüksek kalite ve sürdürülebilir çözümler!

Fuarda “Bugüne odaklanırken yarına hazır olma” taahhüdünü yineleyen şirket, bu yıl katılımcılara endüstrinin gelişen taleplerini karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir ürün yelpazesini keşfetme fırsatını sağladı. PHINIA’nın fuar kapsamında tanıttığı yenilikler arasında, Delphi'nin hafif ticari araç (LCV) fren balataları ve genişletilmiş ön takım ürün portföyü gibi birçok dikkat çekici tasarım da yer aldı. Fuar ile ilgili değerlendirme yapan PHINIA’nın Küresel Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Neil Fryer, “Bu yıl Automechanika Frankfurt'ta yer aldığımız için heyecanlıyız. Automechanika Frankfurt, sektör liderleriyle bağlantı kurmak, yeniliklerimizi paylaşmak ve otomotiv satış sonrası pazarının geleceğini güvence altına alma taahhüdümüzü göstermek için mükemmel bir platform sunuyor. Ürün yelpazemizi genişletmeye ve sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ederken, önceliğimiz müşterilerimize, sürekli değişen bu pazarda başarılı olmalarını sağlayacak yüksek kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmak” dedi. PHINIA olarak, Automechanika Frankfurt 2024'te sergiledikleri gelişmiş çözümlerle otomotiv inovasyonunda öncü olma taahhütlerini sürdürdüklerini vurgulayan PHINIA’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Juan Thomaz ise, “Delphi markamız ile pazara ilk olarak sunduğumuz gelişmiş fren balataları ve ürün portföyüne yeni katılan NOx (nitrojen oksit) sensörlerinden, Delco Remy markamızın genişleyen marş motoru ve alternatör programlarına kadar, en yüksek performans ve sürdürülebilirlik standartlarını karşılayan pek çok ürün sunmaya odaklanıyoruz. Araç parkı kapsamımızı ve yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken, amacımız net: müşterilerimize, onları piyasada öne çıkaracak en yüksek kalitede ürün ve çözümleri sunmak” diye konuştu.

Bugünün teknolojileri, yarının endüstrisini şekillendiriyor!

Delphi, ürün yelpazesine yeni eklediği LCV fren balatalarını da Automechanika Frankfurt'ta öne çıkan yeniliklerinden biri olarak tanıttı. Hızla büyüyen LCV pazarının taleplerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilen bu balatalar, ağır yükler altında bile dayanıklılığı artırmak için tasarlandı. Üretim aşamasında olan ilk LCV fren balatası stokları, önümüzdeki yılın başında piyasaya sunulacak. Fren temasıyla devam eden Delphi, AutoMechanika Frankfurt 2024'te elektrikli araç (EV) fren balataları serisini de sergiledi. Geçen yıl dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan Tesla Model 3 de dahil olmak üzere 6 büyük elektrikli araç markası için 2024 yılında EV fren balatalarını satış sonrası pazarına ilk sunan marka olan Delphi, sürdürülebilir ve yüksek performanslı çözümlere katkıda bulunma liderliğini pekiştiriyor. Delphi'nin fren balatalarının yüzde 99’unda bulunan AASA Leafmark™ 'N' derecesiyle ödüllendirilen bu fren balataları, elektrikli araçların benzersiz taleplerini karşılayacak şekilde tasarlandı. Paslanmaya karşı dayanıklı gümüş kaplamalı bir arka plakayla ve gürültü ve titreşimi en aza indirmek için çok katmanlı bir çelik ve kauçuk kompozit şimle donatılmış olan bu fren balataları, daha pürüzsüz ve sessiz bir sürüş sağlayarak EV sürüş deneyimini iyileştiriyor. Delphi’nin en hızlı büyüyen ürün serilerinden biri olan ön takım serisi de Automechanika Frankfurt'ta öne çıkan ürün gruplarından biri oldu. Marka, EMEA bölgesinde ön takım ürün grubu araç parkı kapsamı alanında bir numaralı tedarikçi olma hedefi doğrultusunda iddialı bir girişim yürütüyor. Bu çerçevede Delphi, 2024 yılında portföyüne 1.000 yeni parça numarası ekleyerek ürün yelpazesini genişletecek ve benzer bir genişlemenin 2025 yılında da gerçekleşmesini planlıyor. Ürün portföyündeki bu genişleme, kapsamlı bir katalog süreciyle desteklenecek ve Delphi’nin EMEA bölgesindeki kapsama alanını büyük ölçüde artırarak markayı araç stabilitesi, kontrolü ve güvenliği konusunda pazar lideri olarak konumlandıracak.

Delphi’nin farklı segmentlerdeki kapsama alanı genişliyor!

Endüstrinin NOx (nitrojen oksit) sensörlerinin değiştirilmesine yönelik artan talebine yanıt olarak Delphi, sensör ürün grubunu da genişletiyor. İlk olarak Aralık 2023’te tanıtılan genişletilmiş seride, şu anda geliştirilmekte olan 54 ek sensör bulunuyor ve ilk parti 2024’ün 4’üncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. 19’u özellikle ticari araçlar ve kamyonlar için tasarlanan sensörler, Delphi’nin farklı araç segmentlerindeki kapsama alanını artırıyor. Markanın benzersiz üç bölmeli tasarımı, sıkı testlerle birleştiğinde, çeşitli iklimlerde dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlıyor; sensörler, kıta genelinde daha temiz sürüşe destek sağlamada önemli bir rol oynuyor. PHINIA, Delco Remy markası altında, marş motoru ve alternatör programını da genişleterek Scania, Volvo ve Renault Trucks dahil olmak üzere 7 büyük Avrupa kamyon üreticisini hedefleyen kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu yeni seri, 2024 yılı sonuna kadar 200 parça numarası ile piyasaya sürülecek ve 2025 ortasına kadar 400'e genişletilecek olmakla berber, müşterilerine OE seviyesinde kalite ve güvence sunuyor. Bu süreç sonunda ürünlerin tamamı pazara sunulduğunda, PHINIA’nın geniş bir araç parkına ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan PHINIA’nın Hartridge markası da PFI, High Flow PFI, DI-CHG ve diğer gelişmekte olan yüksek basınçlı H2 enjeksiyon uygulamaları da dahil olmak üzere geniş bir hidrojen enjektör teknolojisini test etmek için tasarlanmış yeni hidrojen test cihazını fuarda sergiledi. Bu cihaz, kullanıcılarına hem geliştirme hem de düşük hacimli üretim tesislerine uygun esneklik sunuyor. Böylece, kullanıcıların veri tabanına sorunsuz bir şekilde entegre edilerek kullanıcı dostu bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkıyor.