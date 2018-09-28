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Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş sözler!

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Cocu, Türkiye'ye yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirtirken Ali Koç'tan övgüyle bahsetti.

28 Eylül 2018 Cuma 16:55
Phillip Cocu'dan Ali Koç için flaş sözler!

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Phillip Cocu, Hollanda medyasına konuştu. Yavaş yavaş istediği tempoya çıktıklarını belirten Sarı-Lacivertliler’in hocası iddialı açıklamalar yaptı.

Ligde üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası büyük sıkıntı yaşayan, ardından gelen Konya galibiyeti ve sonrasındaki Beşiktaş beraberliğiyle nefes alan Cocu yeni bir takım olmanını sıkıntılarını yaşadıklarını belirtti.

''YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA GELDİM''
''Aralarına son dönemde katılan isimler yüzünden uyum süreci yaşadıklarını belirten Sarı-Lacivertliler’in hocası, “Yeni bir takım yaptık. Şimdi burada başarılı olmak için zamana ihtiyacımız var. Türkiye’ye yeni bir hikaye yazmaya geldim ve bunu oyuncularımla başaracağım. Yavaş yavaş istediğim tempoya ulaşıyor. Oyuncular artık birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Taraftarı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

''BAŞKAN BİZE İNANIYOR''
Başkan Ali Koç’un zor günlerde kendilerine sahip çıktığını belirten Phillip Cocu şöyle konuştu: Başkan bize inanıyor ve her zaman arkamızda duruyor. Ben ve oyuncularım bu ağır eleştirilerin altından kalkacağız. Bazı maçlarda ağır yenilgiler aldık, bize yakışmadı. O zaman da söylemiştim. Ama Rizespor maçıyla birlikte bir çıkış yakalayacağız. Hem ligde hem de Avrupa’da yenilgileri telafi edeceğiz. Neler yapabileceğimizi derbide herkese gösterdik. Taraftardan biraz daha sabır ve zaman istiyorum.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:55
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