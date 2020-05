PGED'den "14 Mayıs Eczacılık Günü" mesajı

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Armağan Ener: - "Bilimsel eczacılığın 181. yılına ulaşmasının anlamlı gururunu yaşarken, nice 14 Mayıs'ları sağlık ve mutluluk içinde kutlamayı diliyorum" - "Tarihsel değerlerimizle ettiğimiz yemine, etik meslek anlayışımıza bağlı, 1. basamak sağlık hizmet sunucuları olarak sağlık alanında görev alan her bir kurum, kuruluş ve bireyle omuz omuza, tüm dünya toplumunu ailemiz kabul ederek çalışmaya, sağlık hizmetimizi her durum ve şartta sürdürmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, başta görevleri başında her türlü riski alarak canını ortaya koyan, salgın hastalıklara yakalanarak hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı ve tüm insanlarımızı saygıyla rahmetle anıyorum"