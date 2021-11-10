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Dünya Pfizer yetkilisi aşı karşıtlarını hedef aldı!
Dünya

Pfizer yetkilisi aşı karşıtlarını hedef aldı!

BioNTech'in üretici firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, ‘aşı karşıtları’na sert tepki gösterdi fakat şüphe uyandıran sorulara cevap vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:49:00 -
Pfizer yetkilisi aşı karşıtlarını hedef aldı!

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aşıyla ilgili endişeleri olan insanların yanlış yönlendirildiklerini hatta bilerek yanlış bilgi servis edildiğini söyledi. İki tür insanın olduğunu söyleyen Bourla şunları söyledi:

''Aşılanmış insanlarla, aşı konusunda şüpheci olanlar... Her iki kesim de korkuyor. Aşı olanlar, hastalıktan korkuyorlar ve aşı olmayan kesimin kendileri için riski artırdığına inanıyor. Aşı olmayanlar ise, aşıdan korkuyorlar ve aşı yaptırmaları için baskı yapan insanlara kızgınlar.''

Bourla, nüfusun geri kalanının Covid-19'a karşı aşılanmasıyla hayatın birçok insan için normale dönebileceğine inandığını söyledi:

"Yeni yaşam biçimi ile mevcut yaşam biçimi arasında duran tek engel aşı konusunda tereddüt etmektir.''

Öte yandan pandeminin en başından beri sosyal medya platformlarını yanlış bilgiler, aşıların ve Covid-19'un arkasında duran modern bilime karşı şüphelere neden oldu.

YouTube eylül ayında yanlış bilgilendirmeyi engelledi, aşı karşıtı içerikleri ise yasakladı. Fakat son raporlara göre, aşı ile ilgili yanlış bilgiler çevrimiçi platformlarda yayılmaya devam ediyor.

 

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