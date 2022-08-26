Pfizer ve BioNTech’e dava açıldı! Sebebi şoke etti

Dünya Omicron varyantına karşı geliştirilecek yeni Covid-19 aşılarını beklerken iki Türk’ün Almanya’da kurduğu BioNTech ve Pfizer’a şok bir suçlama ABD’den geldi…

Türkiye’de de kullanılan mRNA bazlı Covid-19 aşısını geliştiren Pfizer/BioNTech’in rakibi olan Moderna, çok sert bir hamle yaptı ve iki şirketi “mRNA teknolojisini kopyalamakla” suçladı.

Financial Times’ta yer alan haberde, Moderna’nın Pfizer ve BioNTech’e dava açacağı duyuruldu. Moderna’nın yaptığı açıklamada, “İki şirket çığır açan teknolojiyi çaldı” denildi. ABD merkezli şirket mRNA teknolojisinin patentlerinin kendilerinde olduğunu duyururken yasal yollara başvurulacağını da kaydetti.

Türkiye’de de kullanılan ve Comirnaty ismiyle isteyen ve uygun kişilere yapılan aşının akıbeti ile ilgili de Moderna’dan bir açıklama geldi. 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 salgınına karşı aşılamanın devam etmesi gerektiğini duyuran ABD’li şirket, “Amacımız Pfizer/BioNTech aşısının pazardan çekilmesini ya da kullanılmaması değil” diyerek bu aşıların kullanımına devam edilebileceğinin sinyalini verdi.

Moderna 8 Mart’tan sonraki bütün zararların karşılanması için harekete geçtiklerini duyururken şirketin CEO’su Steohane Bancel de, “Biz yaratmak için milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve geliştirdiğimiz mRNA teknolojisini korumak için bu davaları açıyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü'nün aktardığına göre, Moderna ayrıca Pfizer ve BioNTech’in az gelişmiş 92 ülkeye yaptığı satıştan elde edilen gelirlere yönelik de dava açılmayacağının altını çizdi.

Financial Times, özel haberinde Pfizer ve BioNTech’ten yetkililerle iletişime geçtiklerini açıklarken bu şirketlerden Moderna’nın hamlesi ve davası ile ilgili bir yanıt gelmediği belirtildi.