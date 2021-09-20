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Dünya Pfizer ve BioNTech 5-11 yaş çocuklarla ilgili açıklama
Dünya

Pfizer ve BioNTech 5-11 yaş çocuklarla ilgili açıklama

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüs aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:50:00 -
Pfizer ve BioNTech 5-11 yaş çocuklarla ilgili açıklama

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

"Acilen sunmayı planlıyoruz"

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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