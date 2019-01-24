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PFDK'den Süper Lig kulüplerine para cezası

24 Ocak 2019 Perşembe 16:51
PFDK'den Süper Lig kulüplerine para cezası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig kulüplerine para cezası verdi.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, ligde geçen hafta oynanan maçlardan sonra çeşitli sebeplerden dolayı Bursaspor'a 300 bin lira, Beşiktaş'a 190 bin lira, Fenerbahçe'ye 65 bin lira, Trabzonspor'a 20 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Bursaspor'un sahasında Fenerbahçe'yle oynadığı maçta çıkan tribün olayları nedeniyle Güney Kale Arkası Tribünü'nde 126. bloktaki seyircilerin elektronik biletlerinin iç sahadaki 2 karşılaşma için bloke edildiği aktarıldı. Aynı tribündeki 123, 124, 125. blok ile TOFAŞ Kuzey Tribünü'ndeki 108. bloktaki taraftarların da elektronik biletlerinin bir maçlığına bloke edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın bazı taraftarlarının da geçen hafta oynanan karşılaşmalarda yaşanan olaylar nedeniyle elektronik biletlerinin bir maçlığına bloke edildiği belirtildi.

Kurulun, Trabzonspor Kulübünün idarecisi Özer Bayraktar'a, Medipol Başakşehir maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 25 bin lira, kulüp görevlisi Gökhan Kandemir'e ise hakeme yönelik hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:51
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