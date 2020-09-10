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Spor PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Spor

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:08:44 -
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan özel maçlarda tescil edilmeyen futbolcuların oynatılması ve daha önce aynı hususta uygulanan ihtar cezası dikkate alınarak Fenerbahçe'ye 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, hazırlık müsabakalarında tescil edilmeyen futbolcuları oynattıkları gerekçesiyle disipline gönderilen Galatasaray, Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e ihtar cezası uygulandığı aktarıldı.

Öte yandan TFF 1. Lig'den Eskişehirspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a da aynı gerekçelerle ihtar cezası verildiği kaydedildi.

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