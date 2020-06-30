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Spor

PFDK'den Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve para cezası

Kurul, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi - Alanyaspor Kulübü Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 21:10:48 -
PFDK'den Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 26 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'a aykırılık nedeniyle de 4 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

PFDK'nin aynı nedenlerle Trabzonspor Kulübü idarecilerinden Ertuğrul Doğan'a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ile 94 bin 500 lira, Emin Kahraman ve Yusuf Hayırlıoğlu'na da 15'er gün hak mahrumiyeti ile 55 bin 500'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Trabzonsporlu futbolcu Majid Hosseini'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası veren kurulun, bordo-mavili kulübe de 60 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.


- Hasan Çavuşoğlu'na 7 gün hak mahrumiyeti cezası


PFDK'nin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası verdiği duyuruldu.

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak'a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları'na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin lira da para cezası verildiği kaydedildi.


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