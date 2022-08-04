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Spor PFDK'dan para cezası
Spor

PFDK'dan para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 17:54:00 -
PFDK'dan para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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