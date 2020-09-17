PFDK'dan para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal hakkında kararını verdi.
24 bin lira para cezası
PFDK tarafından Hasan Kartal'a 24 bin lira para cezası verildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından sarf ettiği sportmenliğe aykırı ifadeler sebebi ile Kulüp Başkanı Hasan Kartal'a 24 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Rizespor görevlileri de cezadan nasibini aldı
PFDK'dan ayrıca Çaykur Rizespor Kulübü görevlileri Sinan Diren, Togay Muratoğlu ve Sultan Çalık'a 15'er gün ceza verildi.
Erzurumspor'da bir isme ceza
Ayrıca Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü görevlisi Mehmet Sami Başarmak'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası, PFDK tarafından verildi.
Kasımpaşa ve Antalyaspor idarecilerine ceza
Öte yandan; kurulun Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber ile Fraport TAV Antalyaspor idarecisi Aykaç Altay'a 4 bin 500'er lira para cezası verdiği ifade edildi.
Denizlispor tercümanı ve Kayserispor antrenörüne de ceza kesildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yukatel Denizlispor tercümanı Gaetano Danielle Salierno ile Hes Kablo Kayserispor antrenörü İbrahim Dağaşan'a ise 900'er lira para cezası verdi.