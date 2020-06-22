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Spor

PFDK, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti

Yeniakit Publisher
2020-06-22 16:06:09 -
PFDK, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulsporlu futbolcu Kamal Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.


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