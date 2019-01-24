PFDK, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile oynadığı mücadelede kural ihlali yaptığı gerekçesiyle siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip ilan edilmesine karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor'un, siyah-beyazlı takımı konuk ettiği maçta isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle Beşiktaş'ın 3-0 galip ilan edilmesine karar verildiği bildirildi. Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Akhisarspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti. Ege temsilcisi, müsabaka listesine 13 yabancı oyuncu yazarak kural ihlali yapmıştı.

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