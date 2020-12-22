PFDK, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz'e 5 maç ceza verdi

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Atakaş Hatayspor'un MKE Ankaragücü'ne rakip takım sporcusuna verdiği ağır faul nedeniyle Gökhan Karadeniz'in 2 maçtan uzaklaştırılmasına karar verdi. Gökhan Karadeniz kırmızı kart gördükten sonra hakemlere hakaretten 3 maç daha cezalıydı. Gökhan'a da 13 bin lira para cezası verildi.

Göztepe'nin Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta kırmızı kart gören Göztepeli oyuncu Murat Paluli ise hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezası aldı.

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye 150 bin, MKE Ankaragücü'ne 50 bin, Atakaş Hatayspor'a 24 bin lira para cezası verdi.