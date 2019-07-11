Peyzaj çalışmaları görsel şölen oluşturuyor
Hakkari Belediyesi tarafından park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapılıyor.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
Hakkari Belediyesi tarafından park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapılıyor.
Birbirinden farklı bitki çeşidini toprakla buluşturan Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özenli ve hummalı çalışmalarla şehir merkezindeki park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapıyor.
Yapılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları görsel şölen oluşturuyor.
YORUM YAZ