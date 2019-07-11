Peyzaj çalışmaları görsel şölen oluşturuyor Hakkari Belediyesi tarafından park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapılıyor.

Hakkari Belediyesi tarafından park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapılıyor.

Birbirinden farklı bitki çeşidini toprakla buluşturan Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özenli ve hummalı çalışmalarla şehir merkezindeki park, bahçe, refüj ve süs havuzları etrafında çevre düzenlemesi yapıyor.

Yapılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları görsel şölen oluşturuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.