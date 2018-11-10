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Peynirli cevizli salata tarifi

Salatalar sağlık açısından önemlidir. Her gün tüketilmelidir. İşte sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli peynirli cevizli salata tarifi…

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
Peynirli cevizli salata tarifi

MALZEMELER

150 gram tam yağlı sert beyaz peynir
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
15-20 adet zeytinyağında bekletilmiş kuru domates
1/2 demet maydanoz
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1/2 limonun suyu
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI

Küp doğranmış beyaz peynir, ceviz, doğranmış kuru domates ve kıyılmış maydanozu harmanlayın. Daha sonra servis tabağına alın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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