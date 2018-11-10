Peynirli cevizli salata tarifi

MALZEMELER

150 gram tam yağlı sert beyaz peynir

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz

15-20 adet zeytinyağında bekletilmiş kuru domates

1/2 demet maydanoz

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1/2 limonun suyu

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

YAPILIŞI

Küp doğranmış beyaz peynir, ceviz, doğranmış kuru domates ve kıyılmış maydanozu harmanlayın. Daha sonra servis tabağına alın. Ayrı bir yerde zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.