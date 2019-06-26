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Peynir Pazarı dezenfekte edildi

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte dezenfekte ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
Peynir Pazarı dezenfekte edildi

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte dezenfekte ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Pazartesi Pazarı yanında bulunan Peynir Pazarı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler çevre sakinlerini rahatsız eden kokuyu önleyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.


Havaların ısınmasıyla birlikte temizlik ve dezenfekte çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Peynir Pazarı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Peynir Pazarı’nda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş Ser, “Ekiplerimiz Peynir Pazarı’nda her hafta rutin olarak temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Peynir Pazarı’nda havaların ısınmasıyla birlikte çevre sakinlerini rahatsız eden bir koku oluşmuştu.Bizlerde bu kokuyu gidermek ve vatandaşlara rahat bir nefes aldırmak için dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Böylece hem Peynir Pazarı dezenfekte edilmiş oldu hem de vatandaşlarımız rahat bir nefes aldı. Dezenfekte çalışmalarımız farklı noktalarda devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:06
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