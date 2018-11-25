Peynir havayı sevmez ama dişlerin dostudur

-Beyaz peynirde gözeneklerin fazlalığı, asitli süt kullanıldığını gösterir.

-Beyaz peynir ambalajına fazla su salmışsa bu peynirin yeterince olgunlaşmadığını gösterir.

-Tadıldığında çok fazla ekşilik veren beyaz peynirden kaçının. Ancak ekşi oranı çok az olan peynirde yoğurt kültürünün kullanılmış olabileceği aklınızda olsun.

-Taze kaşar peyniri açık sarı renkte, homojen yapıda, süt kokulu, kolay dilimlenebilir ve az tuzlu olur.

-Dil peyniri az tuzlu olmalı ve lif lif ayrılabilmelidir.

-Peynir, ışıksız ortamda (buzdolabında, sebzelik gözünde) saklanmalıdır.

-Peynir hemen tüketilmeyecekse, kendi ambalajında saklanmalıdır. Ambalajı açıldıktan sonra ise mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sararak korunmalıdır. Aksi takdirde peynir nemini kaybeder, aroması ve lezzeti azalır.

-Beyaz peynir; ambalajı açıldıktan sonra, içme suyuna, yumurta yüzecek kadar tuz eklenerek hazırlanan sıvıda saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaşma süreci de devam eder.

-Peynir dilimlere ayrılmadan saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilebilir.

-Kabuklu peynirler (eski kaşar gibi), kabuğu temizlenmeden saklanmalı, temizleme işlemi peyniri tüketmeden hemen önce yapılmalıdır.

-Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır.

-Beyaz peynir dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar.

-Kızartma peynirler tüketilmeden önce 4-5 saat suda bekletilerek tuzu alınmalıdır.

-Beyaz peynirleri keserken, bıçağı ıslatmak peynirin düzgün kesilmesine yardımcı olur.

Peynir, şekerle ağızda oluşan asite karşı etkili olur

Dişlerinizin çürümemesi için şekerden sonra bir parça peynir yemelisiniz.

Şekeri seven ve diş fırçalamaktan kaçınan küçük çocuklara şeker yedikten sonra verilen bir parça peynir çürük oluşumunu azaltır..

Çürüğün oluşmasındaki esas etken olan çürük yapıcı bakterilerin fermante olabilen karbonhidratları kullanarak oluşan asitlerdir. Bu, çürük için uygun ortam oluşmasına sebep olur.

Diş çürüklerinin önüne geçmek için en etkili yöntem diş fırçalamaktır. Fakat fırçalama imkanı her zaman mümkün olmayabilir. Bu sebeple en azından ağız çalkalanmalı ve bir bardak su içilmesi şekerin yapacağı tahribatı minimuma indirebilir. Ayrıca ağızdaki tükürük oluşan asitli ortamı azaltır. Bu sebeple tükürük salgısını artıracağından şekersiz sakız çiğnemek de faydalıdır. Ama illa şekersiz..

Yemeklerden iki saat sonra ve geceleri tükürük salgısı minimuma inmekte ve tükürüğün temizleyici etkisi ortadan kalkmaktadır. Eğer bu saatlerde şeker tüketilecekse üç ana öğünden hemen sonra yenilmelidir. Sık aralıklarla ve yatmadan hemen önce şeker yenmemeli.

Misafirlere şeker ve çikolata ikramının yanında mutlaka bir bardak su bulundurmak gerekir. İkramı seven bir milletiz. Fakat şeker ve çikolata ikramının yanında su bulundurmalıyız. Asitli içecekleri ikram etmemeye özen göstermeliyiz.